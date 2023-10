Schneegewitter: Oberes Erzgebirge erlebt weißen Herbstnachmittag

Von Wetterexperten war er fürs Wochenende angekündigt worden: der erste Schnee in diesem Herbst. Sie haben recht behalten.

Bei deutlich gesunkenen Temperaturen haben die Menschen in den etwas tieferen Regionen des Erzgebirges am Sonntag einen Aprilwettermix aus Sonne, Wind und teils heftigem Regen erlebt, in den oberen Lagen fiel am Nachmittag der erste Schnee in diesem Herbst. In Johanngeorgenstadt zum Beispiel sowie in Oberwiesenthal und vor allem auf dem...