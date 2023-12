Schulkind stirbt bei Busunfall im Erzgebirge: Update vom Unglückstag

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in Cranzahl ereignet. Dabei starb ein Zehnjähriger. Weitere 13 Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Bei einem schweren Busunfall im Erzgebirgskreis ist am Dienstagmorgen ein zehnjähriger Junge ums Leben gekommen. Das Schulkind war so schwer verletzt worden, dass es trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort starb. Nach Polizeiangaben war der Linienbus, in dem sich auch Schulkinder befanden, gegen 6.30 Uhr auf der Richterstraße bei Cranzahl...