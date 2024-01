Schulterschluss mit Landwirten: Erzgebirgslandrat fährt mit zur Demonstration nach Berlin

Erzgebirgslandrat Rico Anton (CDU) ist am Freitag nochmals mit Landwirten und deren Unterstützern ins Gespräch gekommen. Ergebnis: eine klare Botschaft an die Bundesregierung.

Erzgebirgslandrat Rico Anton (CDU) hat seinen Worten Taten folgen lassen. Nachdem er sich am Donnerstag vor seinem Amtssitz in Annaberg-Buchholz Landwirten und deren Unterstützern gestellt hatte, folgte am Freitag ein versprochenes Gespräch mit Vertretern der Protestierenden. Im Ergebnis betont Anton: „Wir stehen in der Sache zusammen.“