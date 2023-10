„Schwarzer Montag“: Wie ein Erzgebirger die Luftschlacht 1944 erlebte

Werner Pech kann sich gut an seinen 11. Geburtstag 1944 erinnern. Damals stürzte ein Flugzeug in Thum ab. Wie der Pilot ein noch größeres Unglück verhinderte, war nun auch Thema bei einem Vortrag.

Die wenigstens Menschen können sich an ihren 11. Geburtstag erinnern. Wie an diesem Tag das Wetter gewesen ist oder was man erlebt hat. Werner Pech aus Thum kann sich ganz genau an seinen 11. Geburtstag im Jahr 1944 erinnern. Am 11. September jenes Jahres fand die Luftschlacht über dem Erzgebirge statt. Sie brachte auch in Thum ein Flugzeug zum...