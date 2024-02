Stadt Annaberg-Buchholz setzt Ausbau der Alten Poststraße fort

Vorbereitende Arbeiten in einem Einmündungsbereich der Alten Poststraße in Annaberg sollen am 4. März beginnen. Wie es danach weitergeht.

In wenigen Tagen sollen umfangreiche Bauarbeiten auf der Alten Poststraße in Annaberg-Buchholz fortgesetzt werden. Die Strecke wird seit Ende 2021 in verschiedenen Abschnitten grundhaft ausgebaut.