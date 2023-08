Stadtwerke Annaberg-Buchholz suchen Gasverteilnetz nach undichten Stellen ab

Ab Montag, 14. August, startet das jährliche Abspüren des Gasverteilnetzes der Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Die Prüfungen finden in folgenden Netzbereichen statt: Hochdruckleitungen im gesamten Netzgebiet; Niederdrucknetz in Annaberg-Buchholz und Schlettau; Mitteldrucknetz in Geyersdorf, Schlettau sowie in Teilen von Frohnau.