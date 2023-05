Stiftung baut im Erzgebirge Komplex für gut 20 Millionen Euro

Am Ortsausgang von Scheibenberg in Richtung Schwarzenberg ist die Großbaustelle gegenüber dem Supermarkt direkt an der B 101 nicht zu übersehen. Die Bethanien Diakonissen-Stiftung mit Sitz in Frankfurt am Main baut ein Ensemble mit Seniorenresidenz, Pflegeheim und sowie Plätzen für Mutter-Kind-Wohnen. Foto: André März