Straßensperrung in Annaberg bleibt bestehen

In der Stadt müssen sich Autofahrer auf weitere Behinderungen einstellen. Wegen der Austellung eines Baukranes muss die Buchholzer Straße in Höhe der bereits vorhandenen Baustelle am Grundstück mit der Hausnummer 36 für den Fahrverkehr bis voraussichtlich 30. November weiterhin gesperrt bleiben. Darüber informiert die Stadtverwaltung in...