Streik legt Busverkehr lahm: Wie es im Erzgebirge weitergehen soll

Beim Regionalverkehr Erzgebirge sind am Freitag aufgrund des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr keine Busse unterwegs gewesen. Was Betroffene sagen. Und: Was in den nächsten Tagen zu erwarten ist.

Es ist still am Busbahnhof in Annaberg-Buchholz. Die Haltestellen sind leer. Keine Busse, die zur Abfahrt bereitstehen. Keine Fahrgäste, die warten. Die digitalen Infotafeln zeigen an, warum: 24 Stunden Verdi-Warnstreik. Auch in Stollberg herrscht gähnende Leere am Bahnhof, wo City-Bahn und Busse aufeinander treffen.