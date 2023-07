Tanken: Spritpreis kratzt wieder an der 2-Euro-Marke

Das kann doch wohl nicht wahr sein! Dieser Satz schießt derzeit wahrscheinlich vielen Erzgebirgern durch den Kopf, wenn sie tanken müssen. Am Donnerstagvormittag kratzte der Preis für den Liter Superbenzin an Tankstellen in der hiesigen Region wieder an der 2-Euro-Marke. Zwischen 9 und 10 Uhr mussten manchenorts 1,98 Euro für den Liter E 5...