Termin steht fest: Geyer empfängt Eric Frenzel beim Bingefest

Nun steht der Termin fest: Die Stadt Geyer will ihren wohl berühmtesten Sohn Eric Frenzel beim Bingefest hochleben lassen. Der Weltklassesportler, der seine aktive Laufbahn in der Nordischen Kombination im März beendet hat, wird am 10. Juni, 15 Uhr auf dem Festgelände an der Binge erwartet.