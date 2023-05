Teures Gerätehaus für die Feuerwehr beschäftigt Jöhstadts Rat

Wenn die Jöhstädter Stadträte an diesem Donnerstag im "Erbgericht" in Grumbach zusammenkommen, müssen sie sich einmal mehr mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Steinbach befassen. Das Vorhaben, das ursprünglich auf 1,5 Millionen Euro geschätzt wurde, ist deutlich teurer geworden. Den jüngsten Schätzungen zufolge geht die Stadt von etwa 2,77...