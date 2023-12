Thum will Ausschüsse abschaffen

Für die Stadträte von Thum steht am Mittwochabend die letzte Sitzung in diesem Jahr auf dem Programm. Es geht noch einmal um wichtige Themen.

Kurz vor Weihnachten treffen sich die Stadträte von Thum am Mittwoch, 19 Uhr zur letzten Sitzung in diesem Jahr. Diesmal allerdings nicht im Thumer Rathaus, sondern im Schnitzmuseum an der Straße der Freundschaft im Ortsteil Jahnsbach. Nach den einleitenden Formalien haben zunächst Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.