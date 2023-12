Tödlicher Busunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Busfahrer

Bei dem tragischen Busunglück bei Cranzahl ist ein zehnjähriger Schüler ums Leben gekommen. Nun wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Busfahrer eingeleitet.

Auch am Tag nach dem folgenschweren Busunfall im Erzgebirge reißen die Nachrichten nicht ab. Am Dienstagmorgen streifte ein Linienbus nahe Cranzahl einen entgegenkommenden Schneepflug, prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Noch am Unfallort starb ein zehnjähriger Junge. Weitere 13 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Wie die...