Totes Ziegenlamm in Oberwiesenthal: Offizielles Gutachten schließt Wolf als Verursacher aus

„Bei der Begutachtung konnte der Wolf nicht mit hinreichender Sicherheit bestätigt werden. Die vorgefundenen Merkmale sprechen für einen kleinen Caniden wie Fuchs oder Marderhund.“ So liest sich das vorläufige Ergebnis der Begutachtung des toten Ziegenlammes, das am Montag vor einer Woche in Hammerunterwiesenthal gefunden worden war. Die...