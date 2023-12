Tschetschenen-Trio verübt extreme Gewalt in Annaberger Innenstadt: Gerichtsprozess offenbart Abgründe

Die Opfer wurden übel zugerichtet, teils mit verbotener Kampfsporttechnik. Alle hatten keine Chance. Vor dem Amtsgericht rechtfertigen sich die Täter: Sie würden in Deutschland selbst „wie Vieh“ behandelt.

Sie haben sich in der Annaberg-Buchholzer Innenstadt leichte Opfer ausgesucht und gingen mit extremer Brutalität vor: Das Amtsgericht Marienberg hat drei Tschetschenen verurteilt, die in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe an Taten verübt haben. Zwar gibt es in der Stadt nun Erleichterung, sie könnte jedoch verfrüht sein. Denn die...