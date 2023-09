Unfälle mit Fahrerflucht in Ehrenfriedersdorf und Oberwiesenthal

BMW und Peugeot beschädigt. Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zweier Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht. In Ehrenfriedersdorf ist am Samstag zwischen 3 und 11.30 Uhr ein auf der Schulstraße 2 geparkter BMW von einem Fahrzeug beschädigt worden. Im Bereich des vorderen linken Stoßfängers entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt....