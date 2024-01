Unfall im Erzgebirge: Bei Glatteis mit Baum kollidiert

In Neundorf ist ein Volvo-Fahrer (29) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sachschaden: rund 10.000 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 222 in Thermalbad Wiesenbad entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war ein Volvo-Fahrer (29) gegen 6.20 Uhr im Ortsteil Neundorf aus Richtung Mönchsbadkreuzung kommend in Richtung Falkenbach unterwegs, als er...