Unfall in Schlettau: Fahrradfahrer kollidiert mit Skoda

Der Mann stürzte und entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit der Skoda-Fahrerin. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen.

Bei einem Unfall am Sonntag in Schlettau sind ein Skoda und ein Fahrradfahrer zusamengestoßen. Laut Polizei war der Radfahrer gegen 21.30 Uhr auf der B 101 in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs. Der Skoda (Fahrerin: 22) bog von der Böhmischen Straße nach links auf die B 101 ab, wo es zur Kollision mit dem bevorrechtigten Radfahrer kam. Der...