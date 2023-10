Unfall in Schönfeld: VW Caddy muss auf B 95 unbekanntem Pkw ausweichen

Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles vom 11. Oktober in dem Wiesenbader Ortsteil.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 11. Oktober, in Wiesenbader Ortsteil Schönfeld ereignet hat. Laut Polizei befuhr ein VW Caddy gegen 14.45 Uhr die Annaberger Straße (B 95) innerhalb der Ortslage aus Richtung Annaberg-Buchholz kommend in Richtung Ehrenfriedersdorf. Auf Höhe der Einmündung in die Straße Am...