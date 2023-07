Unfall in Sehma: Pkw kollidiert mit Traktor

Einen verletzten Pkw-Fahrer meldet die Polizei von einem Unfall, der sich am Montagnachmittag in Sehmatal ereignet hat. Im Ortsteil Sehma waren der 66-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki und der 41-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger die Talstraße unterwegs – in jeweils entgegengesetzter Richtung. In einer leichten Rechtskurve fuhr der...