Unfall in Walthersdorf: Simson-Fahrer schwer verletzt

Ein Hubschrauber brachte den 18-Jährigen ins Krankenhaus. In Geyersdorf landete ein VW-Fahrer (88) im Straßengraben. Auch er verletzte sich schwer.

Bei Unfällen am Mittwoch in der Region wurden zwei Personen schwer verletzt. In Walthersdorf wollte der Fahrer (32) eines Mercedes-Transporters von der Hauptstraße nach links abbiegen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Simson-Moped. Der Mopedfahrer (18) stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem...