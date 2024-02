Unfallflucht im Erzgebirge: Polizei sucht Lkw-Fahrer

Auf der Zwönitzer Straße bei Geyer haben sich zwei Lastkraftwagen touchiert. Ein Lkw-Fahrer fuhr unerlaubt weiter.

Geyer.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Donnerstagmittag in Geyer. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, fuhr gegen 12.35 Uhr ein Mercedes-Lkw die Zwönitzer Straße (S 260) aus Richtung Zwönitz kommend in Richtung Geyer. Auf Grund der Nichtbeachtung des Rechtsfahrgebotes kam es etwa 100 Meter vor der Einfahrt zum Fernsehturm in Geyer zur Spiegelberührung mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Lkw, der die Unfallstelle im Anschluss unerlaubt verließ. Am linken Außenspiegel des Mercedes entstand durch die Spiegelkollision Sachschaden in einer Höhe von rund 500 Euro. Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 03733 880 entgegen. (hd)