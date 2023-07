Unfallflucht in Scheibenberg schnell aufgeklärt

Ein vermutlich betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend in Scheibenberg einen Unfall verursacht. Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Silberstraße streifte sein Pkw Volvo einen parkenden Audi. Dabei entstand laut Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Volvofahrer machte sich zunächst auf und...