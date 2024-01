Unfallfluchten in Königswalde und Scheibenberg - Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen wurden geparkte Autos beschädigt. Die Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt.

Die Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten in Königswalde und Scheibenberg. Auf der Straße Brettmühle, Höhe des Hausgrundstücks 5, in Königswalde ist am Dienstag, 26. Dezember, zwischen 17.15 und 20 Uhr ein geparkter Renault beschädigt worden. Laut Polizei touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des Renault....