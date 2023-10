Vandalismus in Annaberg: Unbekannte beschmieren Kino-Leinwand mit Käsesoße

Nach ersten Ermittlungen ereignete sich die Tat im Gloria Filmpalast am Wochenende. Dabei entstand Schaden im fünfstelligen Bereich.

Einen außergewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung muss gegenwärtig die Polizei in Annaberg-Buchholz aufarbeiten: In der Zeit zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr und Sonntag, 17.25 Uhr haben im Kinosaal 1 des Gloria Filmpalastes an der Buchholzer Straße bisher unbekannte Täter die Spezial-Leinwand beschädigt. Sie wurde mit Käsesoße...