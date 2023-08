Vergessen im Erzgebirge: Ehrenfriedersdorf erinnert an Elisabeth Ahnert

Die Bergstadt hat sich auf den Weg gemacht, neben dem Bergbau auch der Kunst ein Zuhause zu geben. So war im vorigen Jahr an bereits an Rudolf Letzig erinnert worden, einen Vertreter der deutschen Malschule, der aus Ehrenfriedersdorf stammte. Nun will ein Künstlerkollektiv um Michael Knauth mit einer Sommerakademie an Elisabeth Ahnert erinnern....