Verkehrsunfall in Neudorf – Seniorin im Krankenhaus

Eine 92-jährige Beifahrerin wurde bei einem Unfall im Ortsteil von Sehmatal verletzt. Ein Seat war gegen einen Baum geprallt. Was ist die Ursache?

Neudorf.

Ein 59-jähriger Mann hat in Neudorf die Kontrolle über seinen Seat Ibiza verloren und einen Unfall verursacht. Laut Polizei war er am Freitagnachmittag auf der Karlsbader Straße in Richtung Cranzahl unterwegs, als das Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einem Baum prallte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Pkw auf die Seite, schlitterte auf dem Dach weiter und prallte gegen einen Laternenmast. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, während seine 92-jährige Beifahrerin schwerer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden am Seat wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizeidirektion Chemnitz ermittelt die genaue Unfallursache und bittet Zeugen, sich unter Ruf 03741 140 zu melden. (mik)