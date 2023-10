Verkehrsunfall mit zwei Lastern in Ehrenfriedersdorf

Bei dem Zusammenprall entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Straße war zwei Stunden lang voll gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Lastkraftwagen, der sich am Dienstagmorgen in Ehrenfriedersdorf (S 222) ereignet hat, ist Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war der 58-jährige Fahrer eines Lkw Volvo mit Anhänger gegen 8.20 Uhr auf der Ehrenfriedersdorfer Straße...