"Viele Menschen werden sich das nicht leisten können": Erzgebirgs-CDU übt erneut harte Kritik an Heizungsplänen aus Berlin

Aus der Erzgebirgs-CDU hagelt es Kritik an dem in dieser Woche vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf zur Neuauflage des Gebäudeenergiegesetzes. Der sieht vor, dass ab dem nächsten Jahr alle neu eingebauten Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. "Viele Menschen werden sich die teuren Investitionen in ihre...