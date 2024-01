Von London ins Erzgebirge – für den Englischunterricht

Fremdsprachen muss man sprechen, um sie zu lernen. Am besten geht das mit einem Muttersprachler. Am Bildungszentrum „Adam Ries“ in Annaberg war eine junge Frau aus London für sechs Monate zu Gast.

„Wenn in London Schnee fällt, dann herrscht dort Chaos und die Schule fällt aus", sagt Emeline Forten und lacht. Schnee hat die 21-jährige Fremdsprachenassistentin aus London in den sechs Monaten, die sie am Bildungszentrum „Adam Ries" ist, reichlich gesehen. Und sie hat die Mentalität und die Traditionen des Erzgebirges kennengelernt.