Von wegen Langeweile im Erzgebirge: DJ-Festival feiert Premiere in Freibad

Sommerzeit ist Festivalzeit. Tausende Menschen zieht es jedes Jahr auf unzählige Festivals in ganz Deutschland. Auch viele junge Erzgebirger fahren beispielsweise auf das Highfield-Festival nach Großpösna. Doch wieso nicht einfach in der Region ein Music-Festival auf die Beine stellen? Gesagt – getan: Beatzone feiert am Samstag in Mildenau...