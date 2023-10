Vorzeitig freie Fahrt auf der Talstraße in Annaberg-Buchholz

Auf der Bundesstraße 101 kann der Verkehr zwischen Brückenstraße und Katharinenstraße bereits ab Samstag wieder rollen. Dagegen kommt es auf anderen Straßen weiter zu Verkehrseinschränkungen.

Gute und schlechte Nachrichten für Autofahrer: Auf der Bundesstraße 101/Talstraße in Annaberg-Buchholz kann der Verkehr zwischen Brückenstraße und Katharinenstraße bereits ab Samstag, also vier Wochen vor dem geplanten Bauende, wieder in beide Richtungen rollen. Das teilte am Freitag die Stadtverwaltung mit. Verlängert wird dagegen die...