Wanderlust am Fichtelberg: Aus einer Tour für Singles werden zwei

Die Singlewanderungen in Oberwiesenthal kommen gut an. Mehr als 50 Menschen waren zuletzt dabei. „Es machen sich immer mehr naturliebende Menschen auf und genießen die gemeinsame Wanderung durch unsere malerische Landschaft“, so Tourismusleiterin Daisy Richter. Die lockere Atmosphäre und das gemeinsame Bewegen an frischen Luft bilden eine...