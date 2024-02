Warum das Erzgebirge wieder mehr Touristen anlockt

Touristiker der Region vermelden wieder steigende Übernachtungszahlen. Dresden hat mit 2,1 Millionen Gästen die Nase vorn. Die Erzgebirgsregion besuchten beinahe 1 Million Gäste.

Nach dem optimistischen Bericht von Sachsens Touristikern meldet nun auch der Tourismusverband einen positiven Trend in der Branche. So stiegen nach der Flaute durch die Coronajahre die Gäste- und Übernachtungszahlen 2023 im Vergleich zum Vorjahr in allen sächsischen Reisegebieten. Das geht aus den soeben veröffentlichten Daten des...