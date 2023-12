Warum im Weihnachtsland Erzgebirge nicht jede Schule ein leuchtendes Beispiel ist

Wenn Fenster in der Adventszeit dunkel bleiben, kann das hierzulande schon mal Ärger heraufbeschwören. So wie jetzt in Jöhstadt. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

Ralf Wagler ist sauer: Während das Erzgebirge allabendlich im vorweihnachtlichen Glanz erstrahlt, bleibt in Jöhstadt ausgerechnet ein stadtbildprägendes Gebäude dunkel. Für den CDU-Stadtrat ist es inakzeptabel, dass die Oberschule an der Ortsdurchfahrt keine Weihnachtsbeleuchtung hat. Ralf Wagler ist sauer: Während das Erzgebirge allabendlich im vorweihnachtlichen Glanz erstrahlt, bleibt in Jöhstadt ausgerechnet ein stadtbildprägendes Gebäude dunkel. Für den CDU-Stadtrat ist es inakzeptabel, dass die Oberschule an der Ortsdurchfahrt keine Weihnachtsbeleuchtung hat.