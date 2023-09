Wegen Havarien kommt es in Annaberg-Buchholz zu weiteren Verkehrsbehinderungen

In Buchholz sind die Christian-Melzer-Straße und die Lange Gasse bis voraussichtlich 13. September voll gesperrt.

Wegen Havarien und Straßenbauarbeiten kommt es in Annaberg-Buchholz zu weiteren Verkehrsbehinderungen. Im Stadtteil Buchholz sind die Christian-Melzer-Straße und die Lange Gasse wegen Havarien ab Mittwoch bis voraussichtlich 13. September voll gesperrt. In der Langen Gasse ist die Einbahnstraßenregelung während des Bauzeitraums aufgehoben. Am...