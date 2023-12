Weihnachtsreggae in der Alten Brauerei in Annaberg-Buchholz

Rumba Santa und Nativo schlagen in Annaberg-Buchholz dem Winter mit bunten ekstatischen Tanzorgien im warmen lateinamerikanischen Mantel ein Schnippchen.

Die Bands Rumba Santa und Nativo spielen am Dienstag, 26. Dezember, in der Alten Brauerei in Annaberg-Buchholz zum Weihnachtsreggae auf. Konzertbeginn im Soziokulturellen Zentrum ist 21 Uhr. Seit 2010 schlagen Rumba Santa dem grauen, rauen norddeutschen Klima mit bunten ekstatischen Tanzorgien im warmen lateinamerikanischen Mantel ein Schnippchen....