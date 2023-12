Wenn ein Brite zur europaweiten Schnipseljagd die Preßnitztalbahn besucht

Die Saison der Preßnitztalbahn nähert sich dem Finale: Noch ein Dutzend Dampffuhren sind ins Ziel zu bringen, dann ist der Fahrplan 2023 bewerkstelligt. Und der sorgt für ermutigende Betriebstemperatur.

„Bis zum dritten Adventswochenende und zum Jahreswechsel verkehrend, wird die Tour am 31. Dezember mit Abfahrt, 17 Uhr in Steinbach die letzte des Jahres sein, bevor wir am Neujahrstag 10.05 ab Jöhstadt ins Betriebsjahr 2024 starten“, erklärt Gerald Seifert, Geschäftsführer des Vereins IG Preßnitztalbahn, mit Blick auf eine erste Bilanz....