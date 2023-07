Wer braucht da den Ballermann? Hunderte feiern im Erzgebirge an der Playa de Ente

Wer gerade für viel Geld Ferien auf Mallorca macht, dem sei gesagt: Wären Sie mal hiergeblieben. So eine Malle-Party an der Playa de Ente im Erzgebirge wie die am Sonnabend kann jederzeit mit einer Fete am Ballermann mithalten. Das 11. Ententeich-Open-Air mit „Annel & Alois“ an der Waldschänke bei Geyer bot beste Mallorca-Stimmung mit...