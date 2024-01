Wie es am Fichtelberg um die Pisten steht

Ein Wetterumschwung mit Wärme und Regen hat die Oberwiesenthaler ihren wertvollen Schnee gekostet. Zuletzt war es aber eisig kalt – gut für die Schneekanonen.

Von den Liftbetreibern am Fichtelberg kommen gute Nachrichten: Von Donnerstag, 9 Uhr an kann wieder das gesamte Oberwiesenthaler Skigebiet genutzt werden. Zuletzt waren mangels ausreichend Schnee die Lifte am Haupthang geschlossen gewesen.