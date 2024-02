Wie Jugendlichen in Annaberg eine Stimme gegeben wird

Junger runder Tisch heißt ein Projekt in der Kreisstadt, das Heranwachsenden ermöglicht, sich aktiv am Stadtleben zu beteiligen. Aktuell beschäftigen sie sich auch mit einem Brennpunkt.

Jugendlichen eine Stimme geben. Ihre aktive Beteiligung am Stadtleben stärken. Sie in die Verantwortung nehmen. Ihre Gedanken, Wünsche und Ideen hören, wie gemeinsam sinnvolle Angebote für sie gestaltet und die Stadt attraktiver gemacht werden können. Genau damit befasst sich in Annaberg-Buchholz ein Projekt, das in diesem Jahr Jubiläum...