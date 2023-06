Windkraftprojekt im Erzgebirge: AfD-Initiative findet Mehrheit im Stadtrat

In einer Sondersitzung hat sich der Stadtrat von Elterlein am Montagabend mehrheitlich hinter ein von der AfD initiiertes Bürgerbegehren zum Herbeiführen eines Bürgerentscheids gegen ein Windkraftprojekt im Ortsteil Hermannsdorf gestellt. Nach langer Diskussion sahen in namentlicher Abstimmung sieben Räte das Ganze als zulässig an, fünf...