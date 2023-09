Windpark-Pläne an der Fuchshöhe im Erzgebirge: Firma aus Dresden sichert sich Grundstücke

Als Stadtoberhaupt von Jöhstadt versucht André Zinn, die Einwohner über das Vorhaben einer Firma zwischen Grumbach und Arnsfeld zu informieren. Doch das gestaltet sich noch ziemlich schwierig.

Zunächst musste sich Jöhstadts Bürgermeister André Zinn (CDU) Vorwürfe anhören. Vorwürfe, die immense Planung, um zwischen Arnsfeld und Grumbach Windkraftanlagen errichten zu können, soll an den Bürgern „vorbei gemogelt werden“. So formulierte es ein Besucher der jüngsten Ratssitzung im Grumbacher „Erbgericht“, in der Zinn etwas...