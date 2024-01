Winterspaß am Fichtelberg: Von Pistenbully-Show bis Feuerwerk

Am Fuß des Hauptskihangs in Oberwiesenthal gibt es am Sonnabend eine Menge zu erleben. Auf Jung und Alt warten dabei auch Prominente.

Der Winter scheint gerade eine kleine Pause einzulegen: Trotzdem steigt am Sonnabend an der Freilichtbühne unterhalb des Oberwiesenthaler Hauptskihangs der Winterspaß mit Hitradio RTL Sachsen. Die Morningshow-Moderatoren Uwe Fischer und Katja Möckel sowie Vertreter der Liftgesellschaft Oberwiesenthal geben ab 14 Uhr gleich mal einen...