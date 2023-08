Wo es in Annaberg zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommt

In der Kreisstadt werden in den nächsten Tagen weitere Straßen gesperrt. Auch der Annaberger Markt ist kurzzeitig betroffen.

Die B 95 im Bereich des Unteren Bahnhofs und die Alte Poststraße in Annaberg-Buchholz sind schon seit geraumer Zeit gesperrt. In den nächsten Tagen und Wochen wird es in der Kreisstadt aber zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommen. Betroffen ist auch der Marktplatz.