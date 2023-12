Wo Weihnachtsberge Kinder begeistern: Schnitzerheim Geyer öffnet für Besucher

Der Schnitz- und Krippenverein Geyer bietet Gästen ein Gefühl wie in der erzgebirgischen Hutznstub. Die Klöpplerinnen steuern weitere Arbeiten bei.

Wie in der erzgebirgischen Hutznstub können sich Besucher an den Adventswochenenden und darüber hinaus im Schnitzerheim von Geyer fühlen. Auf mehreren Etagen werden nicht nur Schnitzereien, sondern auch mechanische Heimat- und Weihnachtsberge gezeigt. Kinder können an mehreren von ihnen die Figuren per Knopfdruck oder durch Drehen in Bewegung...