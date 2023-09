Wochenmarkttermine in Annaberg-Buchholz verschieben sich

Aufgrund der Feiertage im Oktober finden sie bereits am Montag statt.

Der Annaberger Wochenmarkt verschiebt sich im Oktober aufgrund der Feiertage. Im Zuge des Tags der Deutschen Einheit wird der Markt bereits am 2. Oktober stattfinden. Darüber hinaus wird er am Ende des Monats um einen Tag vorgezogen und somit am 30. Oktober zum Einkauf in die Altstadt einladen. Jeweils von 9 bis 17 Uhr haben die Besucher die...