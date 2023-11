„Wok WM“ 2023: Erzgebirgerin Julia Taubitz tauscht Schlitten gegen Chinapfanne

Stefan Raab und seine verrückten Sportwettkämpfe waren viele Jahre verlässliche Quotenbringer im Fernsehen. Mittlerweile ist der Moderator nicht mehr aktiv. Die Prominenz hat aber immer noch Spaß.

In ungewöhnlicher Mission ist am Samstagabend Rennrodlerin Julia Taubitz aus Annaberg-Buchholz unterwegs. Denn nicht auf dem gewohnten Rodel rast sie durch den Eiskanal im nordrhein-westfälischen Winterberg, sondern in einem für sie eher ungewöhnlichen Sportgerät: einem Wok. Bei der „Wok Weltmeisterschaft“ geht sie zusammen mit...