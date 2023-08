Zwei Fälle von Unfallflucht in Annaberg-Buchholz

Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle.

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Fällen von Unfallflucht. Am 15. August parkte gegen 12.05 Uhr ein Mann mit seinem VW rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz der Volksbank an der Bärensteiner Straße in Annaberg-Buchholz. Dabei kollidierte ein schwarzer Mercedes mit dem VW. Sachschaden: rund 2.200 Euro. Im Anschluss verließ das...